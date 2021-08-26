Группа смерти: соперники Динамо по группе Лиги чемпионов

Киевляне жеребились из последней, четвертой корзины. Клубный рейтинг не позволил команде Мирчи Луческу подняться хотя бы в третью корзину, где был донецкий Шахтер. Мы проводили онлайн трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Динамо попало в группу Е:
- Бавария
- Барселона
- Бенфика
- Динамо
Добавим, что в первой корзине были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг.
Напомним, что, согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:
- Тур 1: 14/15 сентября
- Тур 2: 28/29 сентября
- Тур 3: 19/20 октября
- Тур 4: 2/3 ноября
- Тур 5: 23/24 ноября
- Тур 6: 7/8 декабря
Отметим, что Динамо попало в групповой этап Лиги чемпионов в статусе чемпиона Украины. В текущем евросезоне киевляне пока не провели ни одного матча, зато лидируют в Премьер-лиге.