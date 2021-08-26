Онлайн трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: кто станет соперниками Динамо и Шахтера

Специальными гостями торжественной церемонии будут бывшие игроки Челси Бранислав Иванович и Майкл Эссьен. Трансляция из Стамбула начнется в 19:00.
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Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов
19:21 Майкл Эссьен и Бронислав Иванович помогут ведущим в жеребьевке.
19:19 Зрители стоя приветствуют медиков:
19:15 Награда президента УЕФА в 2021 году досталась людям, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену. Полузащитник перенес сердечный приступ прямо во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
Какой формат жеребьевки:
32 команды-участницы группового этапа были разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии).
В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.
КОРЗИНА 1
- Челси (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Интер (Италия)
- Лилль (Франция)
- Спортинг (Португалия)
КОРЗИНА 2
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Севилья (Испания)
- Боруссия Д (Германия)
КОРЗИНА 3
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Шахтер (Украина)
- Лейпциг (Германия)
- Зальцбург (Австрия)
- Бенфика (Португалия)
- Аталанта (Италия)
- Зенит (Россия)
КОРЗИНА 4
- Бешикташ (Турция)
- Динамо К (Украина)
- Брюгге (Бельгия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Милан (Италия)
- Мальме (Швеция)
- Вольфсбург (Германия)
- Шериф (Молдова)