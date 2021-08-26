Жеребьевка Лиги чемпионов: когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии

Сегодня мы узнаем группы Лиги чемпионов. А заодно соперников Динамо и Шахтера. Жеребьевка пройдет в Стамбуле и начнется в 19:00. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.
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Кто участвует
26 клубов квалифицировались в групповой этап напрямую. Оставшиеся шесть мест достались победителям плей-офф. Впервые на этой стадии будет представлена Молдова. Украинский тренер Юрий Вернидуб вывел в группу ЛЧ Шериф.
- Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал
- Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси
- Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург
- Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус
- Португалия: Спортинг, Порту, Бенфика
- Франция: Лилль, Пари Сен-Жермен
- Украина: Динамо, Шахтер
- Нидерланды: Аякс
- Россия: Зенит
- Австрия: Зальцбург
- Бельгия: Брюгге
- Турция: Бешикташ
- Швейцария: Янг Бойз
- Швеция: Мальме
- Молдова: Шериф
Какой формат
Команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии). Остальные команды были распределены по корзинам в соответствии с клубным рейтингом.
Команды из одной ассоциации разводятся по разным группам.
Корзина 1
- Челси (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Интер (Италия)
- Лилль (Франция)
- Спортинг (Португалия)
Корзина 2
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Севилья (Испания)
- Боруссия Д (Германия)
Корзина 3
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Шахтер (Украина)
- Лейпциг (Германия)
- Зальцбург (Австрия)
- Бенфика (Португалия)
- Аталанта (Италия)
- Зенит (Россия)
Корзина 4
- Бешикташ (Турция)
- Динамо К (Украина)
- Брюгге (Бельгия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Милан (Италия)
- Мальме (Швеция)
- Вольфсбург (Германия)
- Шериф (Молдова)
Когда матчи
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
Что еще будет на жеребьевке
На церемонии будут объявлены обладатели наград УЕФА:
- Лучший футболист сезона
- Лучшая футболистка сезона
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
- Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21