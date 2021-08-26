Жеребьевка Лиги чемпионов: когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии

Украинские болельщики в ожидании соперников Динамо и Шахтера, а также молдовского Шерифа, который тренирует наш Юрий Вернидуб

В Лиге чемпионов начинается самое интересное

Сегодня мы узнаем группы Лиги чемпионов. А заодно соперников Динамо и Шахтера. Жеребьевка пройдет в Стамбуле и начнется в 19:00. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

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Кто участвует

26 клубов квалифицировались в групповой этап напрямую. Оставшиеся шесть мест достались победителям плей-офф. Впервые на этой стадии будет представлена Молдова. Украинский тренер Юрий Вернидуб вывел в группу ЛЧ Шериф.

Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал

Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург

Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус

Интер, Милан, Аталанта, Ювентус Португалия: Спортинг, Порту, Бенфика

Спортинг, Порту, Бенфика Франция: Лилль, Пари Сен-Жермен

Лилль, Пари Сен-Жермен Украина: Динамо, Шахтер

Динамо, Шахтер Нидерланды: Аякс

Аякс Россия: Зенит

Зенит Австрия: Зальцбург

Зальцбург Бельгия: Брюгге

Брюгге Турция: Бешикташ

Бешикташ Швейцария: Янг Бойз

Янг Бойз Швеция: Мальме

Мальме Молдова: Шериф

Какой формат

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Команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии). Остальные команды были распределены по корзинам в соответствии с клубным рейтингом.

Команды из одной ассоциации разводятся по разным группам.

Корзина 1

Челси (Англия) Вильярреал (Испания) Атлетико (Испания) Манчестер Сити (Англия) Бавария (Германия) Интер (Италия) Лилль (Франция) Спортинг (Португалия)

Корзина 2

Реал (Испания) Барселона (Испания) Ювентус (Италия) Манчестер Юнайтед (Англия) Пари Сен-Жермен (Франция) Ливерпуль (Англия) Севилья (Испания) Боруссия Д (Германия)

Корзина 3

Порту (Португалия) Аякс (Нидерланды) Шахтер (Украина) Лейпциг (Германия) Зальцбург (Австрия) Бенфика (Португалия) Аталанта (Италия) Зенит (Россия)

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Корзина 4

Бешикташ (Турция) Динамо К (Украина) Брюгге (Бельгия) Янг Бойз (Швейцария) Милан (Италия) Мальме (Швеция) Вольфсбург (Германия) Шериф (Молдова)

Когда матчи

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Что еще будет на жеребьевке

На церемонии будут объявлены обладатели наград УЕФА: