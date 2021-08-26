25 августа 22:00
Шахтер 2
Монако 2
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Жеребьевка Лиги чемпионов: когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 августа, 09:50
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Украинские болельщики в ожидании соперников Динамо и Шахтера, а также молдовского Шерифа, который тренирует наш Юрий Вернидуб
В Лиге чемпионов начинается самое интересное
В Лиге чемпионов начинается самое интересное

Сегодня мы узнаем группы Лиги чемпионов. А заодно соперников Динамо и Шахтера. Жеребьевка пройдет в Стамбуле и начнется в 19:00. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

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Кто участвует

26 клубов квалифицировались в групповой этап напрямую. Оставшиеся шесть мест достались победителям плей-офф. Впервые на этой стадии будет представлена Молдова. Украинский тренер Юрий Вернидуб вывел в группу ЛЧ Шериф.

  • Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал
  • Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси
  • Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург
  • Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус
  • Португалия: Спортинг, Порту, Бенфика
  • Франция: Лилль, Пари Сен-Жермен
  • Украина: Динамо, Шахтер
  • Нидерланды: Аякс
  • Россия: Зенит
  • Австрия: Зальцбург
  • Бельгия: Брюгге
  • Турция: Бешикташ
  • Швейцария: Янг Бойз
  • Швеция: Мальме
  • Молдова: Шериф

Какой формат

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Команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии). Остальные команды были распределены по корзинам в соответствии с клубным рейтингом.

Команды из одной ассоциации разводятся по разным группам.

Корзина 1

  1. Челси (Англия)
  2. Вильярреал (Испания)
  3. Атлетико (Испания)
  4. Манчестер Сити (Англия)
  5. Бавария (Германия)
  6. Интер (Италия)
  7. Лилль (Франция)
  8. Спортинг (Португалия)

Корзина 2

  1. Реал (Испания)
  2. Барселона (Испания)
  3. Ювентус (Италия)
  4. Манчестер Юнайтед (Англия)
  5. Пари Сен-Жермен (Франция)
  6. Ливерпуль (Англия)
  7. Севилья (Испания)
  8. Боруссия Д (Германия)

Корзина 3

  1. Порту (Португалия)
  2. Аякс (Нидерланды)
  3. Шахтер (Украина)
  4. Лейпциг (Германия)
  5. Зальцбург (Австрия)
  6. Бенфика (Португалия)
  7. Аталанта (Италия)
  8. Зенит (Россия)
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Корзина 4

  1. Бешикташ (Турция)
  2. Динамо К (Украина)
  3. Брюгге (Бельгия)
  4. Янг Бойз (Швейцария)
  5. Милан (Италия)
  6. Мальме (Швеция)
  7. Вольфсбург (Германия)
  8. Шериф (Молдова)

Когда матчи

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря

Что еще будет на жеребьевке

На церемонии будут объявлены обладатели наград УЕФА:

  • Лучший футболист сезона
  • Лучшая футболистка сезона
  • Лучший тренер в мужском футболе
  • Лучший тренер в женском футболе
  • Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
  • Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

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1
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12
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5:3
10
7
Заря
5
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7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
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4
12
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5
4:8
4
13
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5:11
4
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