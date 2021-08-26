Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

Українські вболівальники в очікуванні суперників Динамо і Шахтаря, а також молдовського Шерифа, який тренує наш Юрій Вернидуб

В Лізі чемпіонів розпочинається найцікавіше

Сьогодні в Монако ми дізнаємося групи Ліги чемпіонів. А заодно суперників Динамо і Шахтаря. Жеребкування пройде в Стамбулі і розпочнеться о 19:00. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.

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Хто бере участь

26 клубів кваліфікувалися до групового етапу безпосередньо. Решта шість місць дісталися переможцям плей-офф. Вперше на цій стадії буде представлена Молдова. Український тренер Юрій Вернидуб вивів в групу ЛЧ Шериф.

Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільярреал

Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільярреал Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі

Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія Д, Вольфсбург

Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія Д, Вольфсбург Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус

Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус Португалія: Спортинг, Порту, Бенфіка

Спортинг, Порту, Бенфіка Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен

Лілль, Парі Сен-Жермен Україна: Динамо, Шахтар

Динамо, Шахтар Нідерланди: Аякс

Аякс Росія: Зеніт

Зеніт Австрія: Зальцбург

Зальцбург Бельгія: Брюгге

Брюгге Туреччина: Бешикташ

Бешикташ Швейцарія: Янг Бойз

Янг Бойз Швеція: Мальме

Мальме Молдова: Шериф

Який формат

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Команди розділили на чотири кошики. В перший потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії). Решта команд були розподілені по кошиках відповідно до клубних рейтингів.

Команди з однієї асоціації розводяться по різних групах.

Кошик 1

Челсі (Англія) Вільярреал (Іспанія) Атлетіко (Іспанія) Манчестер Сіті (Англія) Баварія (Німеччина) Інтер (Італія) Лілль (Франція) Спортинг (Португалія)

Кошик 2

Реал (Іспанія) Барселона, Іспанія) Ювентус (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія) Парі Сен-Жермен (Франція) Ліверпуль (Англія) Севілья (Іспанія) Боруссія Д (Німеччина)

Кошик 3

Порту (Португалія) Аякс (Нідерланди) Шахтар (Україна) Лейпциг (Німеччина) Зальцбург (Австрія) Бенфіка (Португалія) Аталанта (Італія) Зеніт (Росія)

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Кошик 4

Бешикташ (Туреччина) Динамо К (Україна) Брюгге (Бельгія) Янг Бойз (Швейцарія) Мілан (Італія) Мальме (Швеція) Вольфсбург (Німеччина) Шериф (Молдова)

Коли матчі

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Що ще буде на жеребкуванні

На церемонії будуть оголошені володарі нагород УЄФА: