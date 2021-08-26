25 серпня 22:00
Шахтар 2
Монако 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
26 серпня, 09:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські вболівальники в очікуванні суперників Динамо і Шахтаря, а також молдовського Шерифа, який тренує наш Юрій Вернидуб
В Лізі чемпіонів розпочинається найцікавіше
В Лізі чемпіонів розпочинається найцікавіше

Сьогодні в Монако ми дізнаємося групи Ліги чемпіонів. А заодно суперників Динамо і Шахтаря. Жеребкування пройде в Стамбулі і розпочнеться о 19:00. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн.

Реклама

Читайте також: Це була гра року: Шахтар пройшов Монако і замахнувся на ПСЖ

Хто бере участь

26 клубів кваліфікувалися до групового етапу безпосередньо. Решта шість місць дісталися переможцям плей-офф. Вперше на цій стадії буде представлена Молдова. Український тренер Юрій Вернидуб вивів в групу ЛЧ Шериф.

  • Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья, Вільярреал
  • Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
  • Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія Д, Вольфсбург
  • Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус
  • Португалія: Спортинг, Порту, Бенфіка
  • Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен
  • Україна: Динамо, Шахтар
  • Нідерланди: Аякс
  • Росія: Зеніт
  • Австрія: Зальцбург
  • Бельгія: Брюгге
  • Туреччина: Бешикташ
  • Швейцарія: Янг Бойз
  • Швеція: Мальме
  • Молдова: Шериф

Який формат

Реклама

Команди розділили на чотири кошики. В перший потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії). Решта команд були розподілені по кошиках відповідно до клубних рейтингів.

Команди з однієї асоціації розводяться по різних групах.

Кошик 1

  1. Челсі (Англія)
  2. Вільярреал (Іспанія)
  3. Атлетіко (Іспанія)
  4. Манчестер Сіті (Англія)
  5. Баварія (Німеччина)
  6. Інтер (Італія)
  7. Лілль (Франція)
  8. Спортинг (Португалія)

Кошик 2

  1. Реал (Іспанія)
  2. Барселона, Іспанія)
  3. Ювентус (Італія)
  4. Манчестер Юнайтед (Англія)
  5. Парі Сен-Жермен (Франція)
  6. Ліверпуль (Англія)
  7. Севілья (Іспанія)
  8. Боруссія Д (Німеччина)

Кошик 3

  1. Порту (Португалія)
  2. Аякс (Нідерланди)
  3. Шахтар (Україна)
  4. Лейпциг (Німеччина)
  5. Зальцбург (Австрія)
  6. Бенфіка (Португалія)
  7. Аталанта (Італія)
  8. Зеніт (Росія)
Реклама

Кошик 4

  1. Бешикташ (Туреччина)
  2. Динамо К (Україна)
  3. Брюгге (Бельгія)
  4. Янг Бойз (Швейцарія)
  5. Мілан (Італія)
  6. Мальме (Швеція)
  7. Вольфсбург (Німеччина)
  8. Шериф (Молдова)

Коли матчі

Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня

Що ще буде на жеребкуванні

На церемонії будуть оголошені володарі нагород УЄФА:

  • Кращий футболіст сезону
  • Краща футболістка сезону
  • Кращий тренер в чоловічому футболі
  • Кращий тренер у жіночому футболі
  • Кращий воротар Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий захисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий півзахисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий нападаючий Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий воротар жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий захисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий нападаючий жіночої Ліги чемпіонів-2020/21

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Австралія АвстраліяAU
6
2
3
11
2
flag Китай КитайCN
6
1
4
11
3
flag ПКР ПКРRPC
4
1
2
7
4
flag Італія ІталіяIT
2
1
2
5
5
flag Нідерланди НідерландиNL
2
1
0
3
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
1
6
1
8
7
flag Україна УкраїнаUA
1
5
2
8
8
flag Іспанія ІспаніяES
1
2
0
3
9
flag Бразилія БразиліяBR
1
1
2
4
10
flag Франція ФранціяFR
1
1
1
3
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти