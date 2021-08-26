Група смерті: суперники Динамо по групі Ліги чемпіонів

Кияни жеребилися з останньої, четвертої корзини. Клубний рейтинг не дозволив команді Мірчі Луческу піднятися хоча б до третього кошика, де був донецький Шахтар. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.
Динамо потрапило до групи Е:
- Баварія
- Барселона
- Бенфіка
- Динамо
Додамо, що в першому кошику були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг.
Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.
Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:
- Тур 1: 14/15 вересня
- Тур 2: 28/29 вересня
- Тур 3: 19/20 жовтня
- Тур 4: 2/3 листопада
- Тур 5: 23/24 листопада
- Тур 6: 7/8 грудня
Відзначимо, що Динамо потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів в статусі чемпіона України. У поточному євросезоні кияни поки не провели жодного матчу, зате лідирують в Прем'єр-лізі.