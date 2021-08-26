Група смерті: суперники Динамо по групі Ліги чемпіонів

Київське Динамо дізналося суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Матчі групового етапу стартують в середині вересня

Динамо дізналось суперників по Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Кияни жеребилися з останньої, четвертої корзини. Клубний рейтинг не дозволив команді Мірчі Луческу піднятися хоча б до третього кошика, де був донецький Шахтар. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

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Динамо потрапило до групи Е:

Баварія

Барселона

Бенфіка

Динамо

Додамо, що в першому кошику були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг.

Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

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Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Відзначимо, що Динамо потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів в статусі чемпіона України. У поточному євросезоні кияни поки не провели жодного матчу, зате лідирують в Прем'єр-лізі.