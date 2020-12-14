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Голос страны: определите судьбу "Шахтера" и "Динамо" в Лиге Европы

14 декабря, 17:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Голосование по итогам жеребьевки 1/16 финала

14 декабря домашнее задание от УЕФА получили "Шахтер" и "Динамо". Наши гранды узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

"Шахтер"

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Донецкому клубу предстоит первый в истории еврокубковый выезд в Израиль. "Шахтер" ждет "Крушитель экс-СССР". Именно так можно назвать "Маккаби" из Тель-Авива. Судите сами, в этом сезоне "горняки" станут пятым соперником "Маккаби" из страны, ранее входившей в СССР. Пока что у "Маккаби" положительный баланс – пройдены "Рига" (Латвия), "Судува" (Литва), "Динамо" Брест (Минск) и "Карабах" (Азербайджан). Что будет с "Шахтером"?

Букмекеры на нашей стороне. Фаворит – украинский клуб. Шансы на проход – 69% на 31%. Если вы согласны с экспертами – голосуйте за "Шахтер". Если не согласны – жмите "Маккаби"!

"Динамо"

Мы уже рассказывали, чего "Динамо" ждать от "Брюгге" в Лиге Европы. Бельгийский клуб – крепкий орешек, который на групповом этапе ЛЧ дважды обыграл "Зенит" и не проиграл "Лацио". Такого шапками не забросаешь.

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Букмекерам сложно было определиться. Минимальный перевес они отдали бельгийскому клубу. Шансы на проход "Брюгге" – 51%, "Динамо" – 49%. Согласны? Голосуйте!

В тренде
Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Брюгге
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