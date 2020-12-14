Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Крушитель экс-СССР: все, что надо знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы

14 декабря, 16:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Маккаби" везет в этом сезоне на клубы из бывшего Союза

Через два месяца возобновятся еврокубки. Сегодня донецкий "Шахтер" узнал с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Это "Маккаби" из Тель-Авива. Мы познакомим вас с самым титулованным клубом Израиля через сравнение.

Реклама

История

"Маккаби" Т-А был основан в 1906 году и ровно на 30 лет старше "Шахтера". Название "Маккаби" производное от Маккавеи – иудейские повстанцы против правления и насильственной эллинизации Селевкидов. Маккавеи также были основателями царского и первосвященнического рода Хасмонеев.

Титулы

"Маккаби" является самым титулованным клубом Израиля. Команда 23 раза выигрывала национальный чемпионат. У "Шахтера" – 13 побед в чемпионате Украины.

Реклама

Европа

"Шахтер" выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году и дважды играл в полуфинале Лиги Европы (2016, 2020). Израильский клуб имеет в своем активе два выступления в групповом этапе Лиги чемпионов.

Украино-израильские отношения

В сезоне-1990-91 за "Маккаби" 28 матчей (4 гола) провел известный украинский футболист Андрей Баль. А у "Шахтера" сейчас одним из лидеров команды является нападающий сборной Израиля Манор Соломон.

Манор Соломон
Реклама

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" еще ни разу не играл в еврокубках с израильскими командами. А вот "Маккаби" дважды пересекалось с киевским "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3 и в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

В тренде
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – Усик

Стоимость состава

Известный ресурс Transfermarkt оценивает состав "Шахтера" в 135 млн евро. Самый дорогой игрок Тете – 17 млн евро. Это немногим меньше чем стоимость всего "Маккаби" – 18,85 млн. Самый дорогой игрок в израильском клубе Йонатан Коэн – 2,4 млн.

Вот этого парня нужно "горнякам" больше всего опасаться:

Реклама

Текущий сезон

"Шахтер" до последнего сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге в группе пропустил вперед "Реал" и "Боруссию" М, но обошел "Интер".

"Маккаби" в нынешнем розыгрыше еврокубков везет на команды из СССР. Клуб стартовал с квалификации ЛЧ. Прошел "Ригу" (Латвия), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Минск), но оступился на "Зальцбурге". А в группе ЛЕ оказался выше "Карабаха" (Азербайджан) и "Сивасспора", пропустив лишь "Вильярреал".

В национальном чемпионате "Шахтер" – второй, "Маккаби" – пятый.

Котировки

В конторах фаворит встречи украинский клуб. Коэффициент на выход в 1/8 финала – 1.38 против 3.05 у клуба из Тель-Авива. В процентах это 69 на 31.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Маккаби Тель-Авив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива
Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоративаФутбол
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять