Крушитель экс-СССР: все, что надо знать о сопернике "Шахтера" в Лиге Европы

"Маккаби" везет в этом сезоне на клубы из бывшего Союза

Через два месяца возобновятся еврокубки. Сегодня донецкий "Шахтер" узнал с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Это "Маккаби" из Тель-Авива. Мы познакомим вас с самым титулованным клубом Израиля через сравнение.

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История

"Маккаби" Т-А был основан в 1906 году и ровно на 30 лет старше "Шахтера". Название "Маккаби" производное от Маккавеи – иудейские повстанцы против правления и насильственной эллинизации Селевкидов. Маккавеи также были основателями царского и первосвященнического рода Хасмонеев.

Титулы

"Маккаби" является самым титулованным клубом Израиля. Команда 23 раза выигрывала национальный чемпионат. У "Шахтера" – 13 побед в чемпионате Украины.

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Европа

"Шахтер" выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году и дважды играл в полуфинале Лиги Европы (2016, 2020). Израильский клуб имеет в своем активе два выступления в групповом этапе Лиги чемпионов.

Украино-израильские отношения

В сезоне-1990-91 за "Маккаби" 28 матчей (4 гола) провел известный украинский футболист Андрей Баль. А у "Шахтера" сейчас одним из лидеров команды является нападающий сборной Израиля Манор Соломон.

Реклама Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" еще ни разу не играл в еврокубках с израильскими командами. А вот "Маккаби" дважды пересекалось с киевским "Динамо". В ЛЕ-2011/12 – 1:1, 3:3 и в ЛЧ-15/16 – 0:2, 0:1.

Стоимость состава

Известный ресурс Transfermarkt оценивает состав "Шахтера" в 135 млн евро. Самый дорогой игрок Тете – 17 млн евро. Это немногим меньше чем стоимость всего "Маккаби" – 18,85 млн. Самый дорогой игрок в израильском клубе Йонатан Коэн – 2,4 млн.

Вот этого парня нужно "горнякам" больше всего опасаться:

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Текущий сезон

"Шахтер" до последнего сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге в группе пропустил вперед "Реал" и "Боруссию" М, но обошел "Интер".

"Маккаби" в нынешнем розыгрыше еврокубков везет на команды из СССР. Клуб стартовал с квалификации ЛЧ. Прошел "Ригу" (Латвия), "Судуву" (Литва), "Динамо" Брест (Минск), но оступился на "Зальцбурге". А в группе ЛЕ оказался выше "Карабаха" (Азербайджан) и "Сивасспора", пропустив лишь "Вильярреал".

В национальном чемпионате "Шахтер" – второй, "Маккаби" – пятый.

Котировки

В конторах фаворит встречи украинский клуб. Коэффициент на выход в 1/8 финала – 1.38 против 3.05 у клуба из Тель-Авива. В процентах это 69 на 31.

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