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Гола и пенальти Ярмоленко не хватило, чтобы претендовать на лучшего игрока Лиги Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 14:41
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УЕФА опубликовала список претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы. Странно, что среди претендентов не нашлось место украинскому вингеру Вест Хэма Андрею Ярмоленко
Андрей Ярмоленко выдал лучший матч в сезоне за Вест Хэм
Андрей Ярмоленко выдал лучший матч в сезоне за Вест Хэм / Фото: REUTERS

В матче пятого тура группового этапа против Рапида Ярмоленко забил гола и заработал пенальти для своей команды.

Тем не менее, в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Ярмола не попал.

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Там другие претенденты:

  • Александр Соболев (Спартак)
  • Райан Черки (Лион)
  • Роберт Андрих (Байер)
  • Альфредо Морелос (Рейнджерс)

Вест Хэм гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Английский клуб не опустится ниже первого места в группе, где также выступают Динамо Загреб и Генк.

Андрей Ярмоленко и Дэвид Мойес. Фото: Reuters

Ранее появились слухи, что Ярмоленко может перейти в Дженоа Андрея Шевченко. Тренеру придется пойти на жертвы, чтобы заполучить лидера сборной Украины.

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Кстати, ранее мы писали, что Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. Лидер сборной Украины со своей супругой пришел полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара.

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