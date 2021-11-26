Гола и пенальти Ярмоленко не хватило, чтобы претендовать на лучшего игрока Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа против Рапида Ярмоленко забил гола и заработал пенальти для своей команды.
Тем не менее, в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Ярмола не попал.
Там другие претенденты:
Далее по теме
- Александр Соболев (Спартак)
- Райан Черки (Лион)
- Роберт Андрих (Байер)
- Альфредо Морелос (Рейнджерс)
Вест Хэм гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Английский клуб не опустится ниже первого места в группе, где также выступают Динамо Загреб и Генк.
Ранее появились слухи, что Ярмоленко может перейти в Дженоа Андрея Шевченко. Тренеру придется пойти на жертвы, чтобы заполучить лидера сборной Украины.
Кстати, ранее мы писали, что Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. Лидер сборной Украины со своей супругой пришел полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара.