Гол Зозули принес "Альбасете" победу над бывшей командой Лунина

Хорошо известный по выступлениям по "Днепр" и "Динамо" украинский футболист Роман Зозуля вновь напомнил о себе. В субботу вечером 31-летний нападающий принес три очка "Альбасете" в испанской Сегунде. А в декабре Зозуля болел коронавирусом.

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Соперником команды Романа был "Овьедо", за который полгода в аренде провел нынешний вратарь "Реала" Андрей Лунин. Победный мяч Зозуля забил на 58-й минуте. Несмотря на небольшой рост (176 см), он отличился ударом головой после навеса с углового.

Для украинца этот гол стал вторым в сезоне. Ранее Зозуля реализовывал пенальти в ворота "Сабаделя" в октябре. В конце встречи он еще получил желтую карточку, но провел на поле все 90 минут. В этом сезоне Роман провел 21 поединок, также в его активе одна голевая передача.

"Альбасете" поднялся на 17-е место среди 22 команд второго дивизиона, набрав 24 очка в 23 матчах. В зоне вылета находится коллективы на позициях с 19-й по 22-ю. Пока что команда украинца отдалилась от них на два очка.

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Вспомним, как Роман забивал за сборную Украины:

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