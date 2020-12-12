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Коронавирусом заразился еще один украинский футболист-легионер

12 декабря, 17:09

Олег Люлька Олег Люлька

На изоляцию отправился нападающий испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля

Коронавирусом заразился еще один известный украинский футболист, выступающий за рубежом. Сегодня стало известно, что положительный результат дал тест, который накануне сдал нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля. По этой причине бывший форвард "Динамо" и "Днепра" пропускает выездной субботний поединок Сегунды против "Кастельона".

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Как сообщает официальный сайт "Альбасете", после положительного теста на коронавирус Роман Зозуля пребывает дома на изоляции. Он соблюдает предписанные органами здравоохранения требования карантина и чувствует себя хорошо.

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

"Мы хотим передать всю нашу любовь Роману Зозулию и пожелать ему скорейшего выздоровления", – говорят в "Альбасете"

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es
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Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

Напомним, ранее COVID-19 переболело немало украинских футболистов-легионеров, включая форварда "Гента" Романа Яремчука и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

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"У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила жена Малиновского Роксана.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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Альбасете Роман Зозуля COVID-19
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