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Глава ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

27 октября, 18:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Заболевание президента ФИФА проходит с легкими симптомами

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Чиновник испытывает легкие симптомы заболевания и будет находиться на самоизоляции по крайней мере 10 дней, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Также сообщается, что все люди, контактировавшие с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы, и им предлагается предпринять необходимые меры, чтобы в случае заражения не разносить инфекцию.

Как мы писали, в июле прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Инфантино. Главу мирового футбола уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

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Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Кстати, он пришел на свой пост, заменив Зеппа Блаттера, который также был обвинен в коррупции и отстранен от футбола на длительный срок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ФИФА коронавирус Джанни Инфантино

Источник: Сегодня|Спорт

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