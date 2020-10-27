Глава ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Чиновник испытывает легкие симптомы заболевания и будет находиться на самоизоляции по крайней мере 10 дней, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Также сообщается, что все люди, контактировавшие с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы, и им предлагается предпринять необходимые меры, чтобы в случае заражения не разносить инфекцию.

Как мы писали, в июле прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Инфантино. Главу мирового футбола уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Кстати, он пришел на свой пост, заменив Зеппа Блаттера, который также был обвинен в коррупции и отстранен от футбола на длительный срок.

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