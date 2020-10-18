Бразильский клуб заплатил "Заре" за игрока полтора миллиона долларов

Завершилась длительная эпопея с долгом бразильского "Крузейро" украинской "Заре". Еще в 2013 году Виллиан Гомес вернулся из Украины в Бразилию, а права на него принадлежали луганскому клубу, хотя выступал он за "Металлист". С тех пор "Крузейро" то не хотел, то не мог рассчитаться, а сам трансфер оценивали примерно в полтора миллиона долларов. Весной "Заря" отказала бразильцам в рассрочке по трансферу Гомеса.

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Лишь после того, как ФИФА наложила запрет на переходы футболистов в "Крузейро", бразильцы взялись за старый долг. О том, что он погашен, сообщил официальный сайт клуба.

Правда, при этом должникам пришлось выплатить не только требуемую сумму "Заре", но и штраф ФИФА. А это – около 50 тысяч долларов. Также "Крузейро" удалось погасить другие долги по трансферам.

Интересно, что за границей миниатюрный форвард (рост – 171 см) выступал только в Украине. В "Крузейро" он играл до 2017 года, после чего перешел в "Палмейрас". Сейчас Виллиану Гомесу – 33 года, и его оценивают в 1,7 млн евро.

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