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Гены взяли свое! Сын легенды футбола забил первый гол в Италии

28 марта, 20:37

Елена Павлова Елена Павлова

Исаак Дрогба начинал в академии "Челси", а теперь перебрался в Серию D

Сын бывшей звезды футбола Дидье Дрогба нападающий Исаак Дрогба забил свой первый гол в Италии. Молодой форвард выступает за "Фольоре Каратезе" в четвертом по силе дивизионе страны. Ранее Дрогба расстался с женой после утечки интимного видео.

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Как сообщает Sportitalia, в матче Серии D с "Кароннезе" (1:0) Исаак забил гол после розыгрыша штрафного. Это был третий матч французского футболиста в составе "Фольоре Каратезе".

20-летний Исаак имеет французское гражданство, так как он родился в Париже. Тогда как его отец выступал за сборную Кот-д’Ивуар. Сын Дрогба начинал свой футбольный путь в академии "Челси", за который играл сам Дидье. Позже он выступал в юношеской и второй командах "Генгама". А теперь он форвард "Фольоре Каратезе", который занимает 8-е место в Серии D.

Исаак Дрогба/Фото folgorecaratese.it

Исаак Дрогба/Фото folgorecaratese.it

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Отец Исаака, Дидье Дрогба, провел свои лучшие годы в лондонском "Челси", за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги "Финикс Райзинг". А в прошлом году Дрогба получил награду от президента УЕФА.

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сын видео голов чемпионат Италии Дидье Дрогба
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