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Африканец, усадивший на лавку Андрея Шевченко, получит награду от президента УЕФА

29 сентября, 18:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Экс-форвард "Челси" после окончания карьеры помогает детям в развивающихся странах

Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба получит из рук Александера Чеферина Награду президента УЕФА за 2020 год. Глава УЕФА выбрал ивуарийца за "стремление к совершенству в футболе и в жизни", сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества. Чеферин глубоко восхищается деятельностью Дрогба, который после окончания карьеры помогает детям в развивающихся странах.

Дрогба получит награду в четверг на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Женеве. Он начал карьеру во Франции, где играл за "Ле-Ман", "Генгам" и "Олимпик". После перехода в "Челси" он утвердился в статусе одного из величайших форвардов XXI века. Во время периода в Лондоне Дрогба играл вместе с Андреем Шевченко и выиграл у него конкуренцию за место в стартовом составе.

Ранее награды президента УЕФА удостаивались такие звезды мирового футбола, как Бобби Чарльтон, Эусебио, Раймон Копа, Йохан Кройфф, Франческо Тотти, Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона.

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Кстати, на днях мы опубликовали невероятную историю о Франческо Тотти. Девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста. Сердцебиение футболистки участилось, когда она впервые услышала голос Франческо Тотти.

Что говорил Андрей Шевченко о поражении в матче Лиги наций:

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УЕФА Дидье Дрогба Александер Чеферин

Источник: Сегодня|Спорт

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