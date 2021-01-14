Звезда футбола, усадивший Шеву на банку, расстался с женой после утечки интимного видео

Друзья Дрогба утверждали, что это был отрывок из рекламного ролика

Знаменитый бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба сообщил, что расстался с супругой Лаллой Дьяките после 20 лет совместной жизни.

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"Я не привык обсуждать свою личную жизнь, но из-за спекуляций в СМИ сегодня я подтверждаю, что, к сожалению, после 20 лет совместной жизни мы с Лаллой приняли трудное решение: расстались в прошлом году", – написал Дрогба на своей странице в Instagram.

/ Фото: Getty Images

Незадолго до этого в Сети появилось видео, на котором Дидье Дрогба лежит с другой женщиной на кровати. Девушка кусает бывшего футболиста за плечо, а затем он говорит: "Она уверена! Она заразит меня, укусив!"

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Окружение Дрогба объясняло, что это "отрывок" из рекламного ролика, который скоро должен был появиться на экранах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Видео: Сегодня

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