Українська
$ 27,97
34,04
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезда футбола, усадивший Шеву на банку, расстался с женой после утечки интимного видео

14 января, 22:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Друзья Дрогба утверждали, что это был отрывок из рекламного ролика

Знаменитый бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба сообщил, что расстался с супругой Лаллой Дьяките после 20 лет совместной жизни.

Реклама

Читайте также: Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

"Я не привык обсуждать свою личную жизнь, но из-за спекуляций в СМИ сегодня я подтверждаю, что, к сожалению, после 20 лет совместной жизни мы с Лаллой приняли трудное решение: расстались в прошлом году", – написал Дрогба на своей странице в Instagram.

/ Фото: Getty Images

Незадолго до этого в Сети появилось видео, на котором Дидье Дрогба лежит с другой женщиной на кровати. Девушка кусает бывшего футболиста за плечо, а затем он говорит: "Она уверена! Она заразит меня, укусив!"

Реклама

Окружение Дрогба объясняло, что это "отрывок" из рекламного ролика, который скоро должен был появиться на экранах в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

развод футболист Дидье Дрогба

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять