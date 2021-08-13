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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Где я был? С твоей мамой": футболист российского клуба жестко ответил болельщику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 августа, 10:05
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Футболист казанского Рубина Джордже Деспотович попал в скандал после грубого ответа болельщику в соцсетях. Перед этим российский клуб вылетел из еврокубков
Джордже Деспотович резко ответил фанату после вылета из Лиги конференций
Джордже Деспотович резко ответил фанату после вылета из Лиги конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Рубин по сумме двух матчей проиграл польскому Ракуву (0:0 и 0:1) и вылетел из лиги конференций на стадии третьего раунда квалификации. Кстати, ранее вслед за Ворсклой Лигу Конференций покинул и Колос.

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После этого футболисты попали под волну критики со стороны болельщиков. Досталось и Деспотовичу.

"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в "Барсе" или "Реале" играл? Где ты, Джордже Деспотович? – написал болельщик.

Сербский нападающий не долго думал и резко ответил фанату: "С твоей мамой".

Самое интересное, что Деспотович пропускал матч из-за травмы и никак не мог повилять на исход игры. Тем не менее, вряд ли он имел право так общаться с болельщиками своей команды.

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Ранее мы писали, что украинский игрок принципиально отказался от переезда в Россию – за него предлагали солидную сумму. Десна готова была продать Алексея Гуцуляка в Крылья Советов за 1 миллион евро, но вингер не захотел играть в соседней стране.

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Динамо
3
8:1
9
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Десна
3
7:1
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3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
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Шахтер
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6:3
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Колос
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Рух
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Верес
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1:6
1
14
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3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
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