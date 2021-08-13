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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Де я був? З твоєю мамою": футболіст російського клубу жорстко відповів вболівальнику

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 серпня, 10:05
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Футболіст казанського Рубіна Джордже Деспотович потрапив в скандал після грубої відповіді вболівальнику в соцмережах. Перед цим російський клуб вилетів з єврокубків
Джордже Деспотович різко відповів фанату після вильоту з Ліги конференцій
Джордже Деспотович різко відповів фанату після вильоту з Ліги конференцій / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Рубін за сумою двох матчів програв польському Ракуву (0:0 і 0:1) і вилетів з Ліги конференцій на стадії третього раунду кваліфікації. До речі, раніше слідом за Ворсклою Лігу Конференцій покинув і Колос.

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Після цього футболісти потрапили під хвилю критики з боку вболівальників. Дісталося і Деспотовичу.

"Де кращий нападник РПЛ, який говорив, якби не Казахстан, то в Барсі або Реалі грав? Де ти, Джордже Деспотович? – написав уболівальник.

Сербський нападник не довго думав і різко відповів фанату: "З твоєю мамою".

Найцікавіше, що Деспотович пропускав матч через травму і ніяк не міг вплинути на результат гри. Проте, навряд чи він мав право так спілкуватися з уболівальниками своєї команди.

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Раніше ми писали, що український гравець принципово відмовився від переїзду в Росію – за нього пропонували солідну суму. Десна готова була продати Олексія Гуцуляка в Крила Рад за 1 мільйон євро, але вінгер не захотів грати в сусідній країні.

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І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
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11
16
37
10
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10
10
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