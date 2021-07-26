Украинский игрок принципиально отказался от переезда в Россию – за него предлагали солидную сумму

Десна готова была продать Алексея Гуцуляка в Крылья Советов за 1 миллион евро, но вингер не захотел играть в соседней стране

Алексей Гуцуляк пока остается игроком Десны / Фото: FootBoom

В воскресенье Десна разгромила дома Черноморец в матче 1 тура чемпионата Украины. Дублем отметился Владислав Калитвинцев, а еще один гол на свой счет записал Тарас Завийский.

А вот вингер Алексей Гуцуляк участие в поединке не принял. По информации ТаТоТаке, российский клуб Крылья Советов сделал предложение Десне о трансфере уроженца Хмельницкой области. Президент черниговцев запросил за переход Алексея 1 миллион евро.

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Впрочем, сам хавбек наотрез отказался от переезда в Россию. Помимо представителя РПЛ, интерес к Гуцуляку проявляют Рух и Днепр-1. Контракт с Десной у Алексея рассчитан еще на полтора года.

Гуцуляк является воспитанником Карпат, за которые выступал с 2013 по 2020 годы с небольшим перерывом на аренду в Вильярреал. Правда, в Испании вингер так и не сыграл ни одного матча. В Десну Алексей перешел зимой 2020 года. За это время футболист провел 30 матчей, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.

Отметим, что этим летом в Крылья Советов уже перешел один украинец. Речь о Дмитрии Иванисене, который ранее выступал за Зарю. В прошлом сезоне команда из Самары выиграла второй дивизион чемпионата России и теперь выступает в местной Премьер-Лиге.