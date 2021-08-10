Вслед за Ворсклой: Колос вылетает из Лиги Конференций после ужасной серии пенальти

Команда Руслана Костышина не сумела отличиться в воротах Шахтера из Караганды в основное время, а в серии 11-метровых ударов забила лишь один гол

Колос покидает Лигу Конференций после проваленной серии пенальти / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Сегодня Колос отыграл ответный матч квалификации Лиги Конференций. Первая встреча с карагандинским Шахтером прошла в Ковалевке неделю назад и закончилась нулевой ничьей.

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Сегодня же обеим командам необходимо было играть исключительно на победу, ведь правило выездного гола не давало бы преимущество Колосу. Украинская команда и была опаснее в первом тайме.

Уже на 7-ой минуте супермомент не реализовали гости. Диего простреливал с острого угла, а Сичинава замыкал его передачу с двух метров. Лишь отчаянный прыжок защитника гостей чудом не позволил мячу влететь в сетку ворот Шацкого.

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Шахтер же чаще бил по чужим воротам, однако все удары хозяев летели мимо ворот. Однако, как и в первом матче, после перерыва инициативой завладел Колос. Неплохие моменты имели Богданов и Лысенко, однако обеим не хватало мастерства в атаке.

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Это и послужило причиной того, что обе команды за 210 с лишним минут времени, которые им были отведены в двух играх, так и не отличились. В овертайме инициатива также была на стороне Колоса. Однако без опасных моментов игра докатилась до серии пенальти.

В составе Колоса свои удары реализовал лишь Черноморец, а вот выстрелы Нуриева, Чурко и Павловца потянул кипер хозяев. У Шахтера же все три удара с "точки" были точными, поэтому Колос покидает еврокубки вслед за Ворсклой.

В раунде плей-офф карагандинская команда сыграет с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив. Первая встреча команд прошла в Словакии и завершилась нулевой ничьей. Ответная игра в Израиле назначена на четверг.

Шахтер Караганда – Колос 0:0 (пен. 3:1)

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Шахтер: Шацкий – Кыбырай (Ламанже, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 60) – Рустемович, Букорац, Митошевич (Хозин, 89) – Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).

Колос: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Милько, Богданов (Задоя, 97) – Диего (Чурко, 60), Костышин (Нуриев, 88), Ильин (Сакив, 106) – Сичинава (Лысенко, 60).

Предупреждения: Букорац, Ламанж.