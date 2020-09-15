Футболист набросился на фаната "Динамо", пожелавшего ему потерять ребенка: видео

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер вступил в конфликт с болельщиками соперников после поражения своей команды в матче первого раунда Кубка Германии с дрезденским "Динамо" (1:4). Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната "Динамо" за грудки и повалил его на ступеньки. Расправе помешали другие болельщики, которые прогнали Ляйстнера с трибуны.
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Матч состоялся в Дрездене. По данным немецких медиа, в адрес Тони Ляйстнера, дававшего послематчевое интервью у кромки поля, с трибун один из фанатов "Динамо" крикнул: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Супруга футболиста сейчас беременна, и игрок, услышав такие проклятия, не сдержался и применил к своему обидчику силу.
Отметим, что защитник "Гамбурга" Ляйстнер выступал за дрезденское "Динамо" с 2010 по 2014 год.
Футболист уже извинился за произошедшее, отметив, что обычно выдерживает любое давление, но тут не смог совладать с эмоциями.
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Ранее мы писали, что фанатов "Зенита" побили в хинкальной Москвы. Болельщикам питерского клуба досталось в заведении, где те отмечали ничью в поединке с "Локомотивом", но обращаться в полицию они не стали.
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