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Футболист набросился на фаната "Динамо", пожелавшего ему потерять ребенка: видео

15 сентября, 09:33

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер с поля вылез на трибуны, чтобы разобраться с болельщиком дрезденского "Динамо"

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер вступил в конфликт с болельщиками соперников после поражения своей команды в матче первого раунда Кубка Германии с дрезденским "Динамо" (1:4). Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната "Динамо" за грудки и повалил его на ступеньки. Расправе помешали другие болельщики, которые прогнали Ляйстнера с трибуны.

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Матч состоялся в Дрездене. По данным немецких медиа, в адрес Тони Ляйстнера, дававшего послематчевое интервью у кромки поля, с трибун один из фанатов "Динамо" крикнул: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Супруга футболиста сейчас беременна, и игрок, услышав такие проклятия, не сдержался и применил к своему обидчику силу.

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Тони Ляйстнер

Тони Ляйстнер / Фото: Reuters

Отметим, что защитник "Гамбурга" Ляйстнер выступал за дрезденское "Динамо" с 2010 по 2014 год.

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Футболист уже извинился за произошедшее, отметив, что обычно выдерживает любое давление, но тут не смог совладать с эмоциями.

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Ранее мы писали, что фанатов "Зенита" побили в хинкальной Москвы. Болельщикам питерского клуба досталось в заведении, где те отмечали ничью в поединке с "Локомотивом", но обращаться в полицию они не стали.

Смотрите сюжет о звездах, пострадавших в драках

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Источник: Сегодня|Спорт

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