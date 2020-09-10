Судьям запретили вмешиваться в драки до тех пор, пока кто-то не будет лежать

Федерация хоккея Швеции подготовила новый протокол проведения матчей в условиях пандемии коронавируса – сообщает Expressen. Ранее старт Лиги чемпионов перенесли на полтора месяца.

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Согласно новым правилам судьям запрещено вмешиваться в драки между хоккеистами. Арбитры обязаны устно пытаться остановить бой и следить за тем, чтобы к драке не присоединились другие игроки. Вмешаться в потасовку судьи смогут только в чрезвычайных ситуациях, когда один хоккеист имеет огромное преимущество, а другой упал на лед.

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"Нью-Йорк Айлендерс" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" / Фото: Reuters В тренде Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

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Напомним, что из-за коронавируса большинство хоккейных турниров были завершены досрочно. Однако Национальная хоккейная лига возобновила сезон со стадии плей-офф, куда попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне без зрителей, а ранее уже определились финалисты конференций НХЛ.

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