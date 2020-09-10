Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Судьям запретили вмешиваться в драки до тех пор, пока кто-то не будет лежать

10 сентября, 19:54

Елена Павлова Елена Павлова

Федерация хоккея Швеции подготовила новый протокол проведения матчей

Федерация хоккея Швеции подготовила новый протокол проведения матчей в условиях пандемии коронавируса – сообщает Expressen. Ранее старт Лиги чемпионов перенесли на полтора месяца.

Реклама

Согласно новым правилам судьям запрещено вмешиваться в драки между хоккеистами. Арбитры обязаны устно пытаться остановить бой и следить за тем, чтобы к драке не присоединились другие игроки. Вмешаться в потасовку судьи смогут только в чрезвычайных ситуациях, когда один хоккеист имеет огромное преимущество, а другой упал на лед.

Читайте также: Полуфинал Украинской хоккейной лиги приостановили из-за коронавируса

"Нью-Йорк Айлендерс" – "Тампа-Бэй Лайтнинг"

"Нью-Йорк Айлендерс" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" / Фото: Reuters

В тренде
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

Реклама

Напомним, что из-за коронавируса большинство хоккейных турниров были завершены досрочно. Однако Национальная хоккейная лига возобновила сезон со стадии плей-офф, куда попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне без зрителей, а ранее уже определились финалисты конференций НХЛ.

Смотрите сюжет про хоккейный скандал в Украине

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка хоккеисты правила судьи коронавирус чемпионат Швеции
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Людей пытают, насилуют, убивают": финская команда не прилетела на матч в БеларусьХоккей
Чемпионат Украины по хоккею второй раз остановили из-за коронавируса
Чемпионат Украины по хоккею второй раз остановили из-за коронавирусаХоккей
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Старт Лиги чемпионов перенесли на полтора месяца из-за пандемии
Старт Лиги чемпионов перенесли на полтора месяца из-за пандемииХоккей
Коронавирус против хоккея: принято окончательное решение о судьбе чемпионата Украины
Коронавирус против хоккея: принято окончательное решение о судьбе чемпионата УкраиныХоккей
Скандал в украинском хоккее: юниорскую команду
Скандал в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото"Хоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять