Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"

Новый наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение не переселяться с базы клуба в арендованную квартиру в городе. 75-летний специалист решил остаться в своих апартаментах в Конче-Заспе, где территория хорошо охраняется. На днях стало известно, что Луческу не волнуют ультрас "Динамо", которых подталкивают к протестам.

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Напомним, бывший многолетний тренер "Шахтера" возглавил "Динамо" во второй половине июля. После этого радикальные фанаты "бело-голубых" заявили, что никогда не примут это назначение с учетом того, как "Мистер" в свое время относился к их клубу. Луческу до сих пор опасается за свою жизнь, пишет румынское издание Ziare, поэтому будет и дальше жить на клубной базе. Такое решение называют невероятным.

К слову, игроки "Динамо" будут отстаивать Луческу от давления киевских фанатов.

По информации румынских журналистов, Мирча за полтора месяца еще не получил даже часть своей зарплаты, что связывают с финансовыми проблемами президента Игоря Суркиса.

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