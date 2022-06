Футбол вне политики? Судаков прокомментировал пророссийские выкрики в Армении

Подопечные Руслана Ротаня на мажорной ноте завершили отбор на чемпионат Европы-2023. Однако выездная встреча не обошлась без провокации.

В первом тайме матча неизвестный болельщик выкрикивал на весь стадион название страны-агрессора. Но это не выбило из колеи наших футболистов. После перерыва "сине-желтые" отправили два безответных гола в ворота хозяев поля.

Скандальный инцидент с горе-болельщиком прокомментировал игрок молодежной сборной Украины Георгий Судаков.

Видео инцидента:

An Armenia fan decided to chant rossiya during Ukraine U21s v Armenia in Yerevan today



Ukraine won 2-0 though pic.twitter.com/zZExnH6aqz