Тренеру Армении запретили отвечать на вопрос о войне в Украине

Скандальная ситуация произошла во время послематчевой пресс-конференции наставника сборной Армении Хоакина Капарроса

Капаррос не смог прокомментировать войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украина разгромила Армению (3:0) в матче Лиги наций. Номинально домашний поединок украинцы вынуждены проводит в Польше. Военная агрессия России не позволяет обеспечить безопасность участникам международного матча в Украине.

Сборная Армении публично не поддержала Украину в противостоянии российским захватчикам. А после матча в Лиге наций решила наложить цензуру на вопросы о войне в Украине.

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Во время пресс-конференции наставнику армянской команды отказались переводить вопрос украинской журналистки издания Tribuna Ирины Козюпы.

"Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия напала на нашу страну и все это время идет война. Что бы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку Украине?" – спросила Ирина Козюпа.

Однако организаторы пресс-конференции отказались переводить вопрос, объяснив, что "это футбольный матч, а не политика, и тренер не будет на это отвечать". Капаррос ограничился кратким ответом: "Сори".

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Отметим, что Армения сохраняет нейтралитет в вопросе войны России против Украины. В СМИ также были сообщения, что руководство Армении передало агрессору четыре истребителя Су-30.

Ранее мы сообщали, что во время матча фанаты сборной Украины показали креативный баннер с изображением российского фюрера и призывом остановить войну. Глава оккупантов Путин был помещен внутрь презерватива.