Футбол поза політикою? Судаков прокоментував проросійські вигуки у Вірменії

Підопічні Руслана Ротаня на мажорній ноті завершили відбір на чемпіонат Європи-2023. Проте виїзна зустріч не обійшлася без провокації.

У першому таймі матчу невідомий уболівальник вигукував на весь стадіон назву країни-агресора. Але це не вибило з колії наших футболістів. Після перерви "синьо-жовті" відправили два голи у ворота господарів поля.

Скандальний інцидент із горе-вболівальником прокоментував гравець молодіжної збірної України Георгій Судаков.

Відео інциденту:

An Armenia fan вирішив, що chant rossiya during Ukraine U21s v Armenia in Yerevan today



Ukraine won 2-0 though pic.twitter.com/zZExnH6aqz