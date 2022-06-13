Футбол поза політикою? Судаков прокоментував проросійські вигуки у Вірменії

Підопічні Руслана Ротаня на мажорній ноті завершили відбір на чемпіонат Європи-2023. Проте виїзна зустріч не обійшлася без провокації.
У першому таймі матчу невідомий уболівальник вигукував на весь стадіон назву країни-агресора. Але це не вибило з колії наших футболістів. Після перерви "синьо-жовті" відправили два голи у ворота господарів поля.
Скандальний інцидент із горе-вболівальником прокоментував гравець молодіжної збірної України Георгій Судаков.
"Футбол поза політикою, говорили вони", – написав Судаков у Instagram.
Відео інциденту:
An Armenia fan вирішив, що chant rossiya during Ukraine U21s v Armenia in Yerevan today- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 12, 2022
Ukraine won 2-0 though pic.twitter.com/zZExnH6aqz
Нагадаємо, під час післяматчевої прес-конференції наставника першої збірної Вірменії Хоакіна Капарроса, модератори зустрічі відмовилися перекладати питання про війну в Україні.
"Це футбольний матч, а не політика, і тренер не відповідатиме на це", – аргументували своє рішення організатори прес-конференції.