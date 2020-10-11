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Франция – Португалия: где и когда смотреть матч Лиги наций

11 октября, 14:31

Елена Павлова Елена Павлова

Трансляции поединка действующих чемпионов мира и Европы - на ТВ и в интернете

Четыре года назад на "Стад де Франс" в Париже сборные Франции и Португалии разыграли между собой титул чемпиона Европы. И сегодня команды снова встретятся, но уже в рамках 3-го тура Лиги наций. На Евро победителем дуэли стали португальцы, но "ле бле" сегодня на ходу и успели выиграть чемпионат мира. Матч начнется в 21:45. Онлайн Франция – Португалия пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых эпизодов и фото и видео интересных моментов.

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Антуан Гризманн и Поль Погба/Фото fff.fr

Антуан Гризманн и Поль Погба/Фото fff.fr

В прямом эфире в Украине поединок Франция – Португалия покажет телеканал "Футбол 1". Также онлайн матч можно посмотреть на ресурсе OLL.TV.

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Тем временем голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

"Он совершенный игрок, который способен на все и очень часто играет решающую роль в матчах. Я очень восхищаюсь этим игроком, его карьерой. Он необыкновенный футболист. Роналду всегда является угрозой. Мы постараемся действовать эффективно, чтобы выиграть этот матч", — приводит слова Льориса beIN Sports.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что Роналду показал "золотые" бутсы, в которых будет мстить за Украину. На матч против чемпионов мира 11 октября звездный форвард португальцев выйдет в особенной обуви.

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