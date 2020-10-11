Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 11 октября

Последний день недели дарит футбольным болельщикам 20 матчей Лиги наций. Сегодня играют все четыре группы дивизиона В, по три квартета элитного дивизиона А и дивизиона С. Напомним результаты всех матчей Лиги наций 10 октября.
Играют в воскресенье и соперники сборной Украины на Евро-2020 – Нидерланды и Австрия. Ниже – расписание всех матчей и трансляций на телевидении, котировки букмекерских контор и результаты. Также встречи можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Воскресенье, 11 октября
Группа А1
19:00 Босния и Герцеговина – Нидерланды, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6.40 – 4.00 – 1.60
21:45 Польша – Италия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.50 – 3.55 – 1.90
Группа А2
19:00 Англия – Бельгия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.80 – 3.30 – 2.70
21:45 Исландия – Дания, ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Букмекеры: 5.60 – 3.75 – 1.70
Группа А3
19:00 Хорватия – Швеция, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.95 – 3.50 – 4.20
21:45 Франция – Португалия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.50 – 3.25 – 3.03
Группа В1
19:00 Норвегия – Румыния
Букмекеры: 1.80 – 3.65 – 4.70
21:45 Северная Ирландия – Австрия, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.60 – 3.75 – 1.70
Группа В2
21:45 Израиль – Чехия
Букмекеры: 3.30 – 3.45 – 2.25
21:45 Шотландия – Словакия
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.95
Группа В3
21:45 Россия – Турция
Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 4.00
21:45 Сербия – Венгрия
Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 5.10
Группа В4
16:00 Ирландия – Уэльс
Букмекеры: 3.05 – 2.80 – 2.85
19:00 Финляндия – Болгария
Букмекеры: 1.75 – 3.45 – 5.50
Группа С2
19:00 Эстония – Северная Македония
Букмекеры: 5.60 – 3.50 – 1.70
19:00 Армения – Грузия
Букмекеры: 3.30 – 3.05 – 2.35
Группа С3
21:45 Греция – Молдова
Букмекеры: 1.22 – 5.40 – 18.20
21:45 Косово – Словения
Букмекеры: 2.80 – 2.90 – 2.85
Группа С4
16:00 Казахстан – Албания
Букмекеры: 3.40 – 2.05 – 2.30
19:00 Литва – Беларусь
Букмекеры: 3.20 – 2.95 – 2.55
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