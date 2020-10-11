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Расписание, трансляции, прогнозы и результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 11 октября

11 октября, 14:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня проходят сразу 20 поединков в трех дивизионах турнира - А, В, С

Последний день недели дарит футбольным болельщикам 20 матчей Лиги наций. Сегодня играют все четыре группы дивизиона В, по три квартета элитного дивизиона А и дивизиона С. Напомним результаты всех матчей Лиги наций 10 октября.

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Играют в воскресенье и соперники сборной Украины на Евро-2020 – Нидерланды и Австрия. Ниже – расписание всех матчей и трансляций на телевидении, котировки букмекерских контор и результаты. Также встречи можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Воскресенье, 11 октября

Группа А1

19:00 Босния и Герцеговина – Нидерланды, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6.40 – 4.00 – 1.60

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21:45 Польша – Италия, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4.50 – 3.55 – 1.90

Группа А2

19:00 Англия – Бельгия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.80 – 3.30 – 2.70

21:45 Исландия – Дания, ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Букмекеры: 5.60 – 3.75 – 1.70

Группа А3

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19:00 Хорватия – Швеция, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.95 – 3.50 – 4.20

21:45 Франция – Португалия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.50 – 3.25 – 3.03

Группа В1

19:00 Норвегия – Румыния
Букмекеры: 1.80 – 3.65 – 4.70

21:45 Северная Ирландия – Австрия, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.60 – 3.75 – 1.70

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Группа В2

21:45 Израиль – Чехия
Букмекеры: 3.30 – 3.45 – 2.25

21:45 Шотландия – Словакия
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.95

Группа В3

21:45 Россия – Турция
Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 4.00

21:45 Сербия – Венгрия
Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 5.10

Группа В4

16:00 Ирландия – Уэльс
Букмекеры: 3.05 – 2.80 – 2.85

19:00 Финляндия – Болгария
Букмекеры: 1.75 – 3.45 – 5.50

Группа С2

19:00 Эстония – Северная Македония
Букмекеры: 5.60 – 3.50 – 1.70

19:00 Армения – Грузия
Букмекеры: 3.30 – 3.05 – 2.35

Группа С3

21:45 Греция – Молдова
Букмекеры: 1.22 – 5.40 – 18.20

21:45 Косово – Словения
Букмекеры: 2.80 – 2.90 – 2.85

Группа С4

16:00 Казахстан – Албания
Букмекеры: 3.40 – 2.05 – 2.30

19:00 Литва – Беларусь
Букмекеры: 3.20 – 2.95 – 2.55

Читайте также онлайн Франция – Португалия.

Вспомним, как сборная Украины обыгрывала португальцев:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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