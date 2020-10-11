Франция – Португалия: онлайн битвы чемпионов мира и Европы в Лиге наций

Все о поединке лидеров группы на "Стад де Франс". А последний раз команды встречались в финале Евро-2016

Франция – Португалия – чемпионы мира против чемпионов Европы. О такой вывеске к матчу можно только мечтать. Тем более, что в финале Евро-2016 Криштиану Роналду и компания увели титул как раз из-под носа "ле бле". Сегодня команды встречаются в третьем туре Лиги наций, а португальцы выйдут на поле в статусе действующего победителя турнира. Начало матча – в 21:45. А наш сайт проведет мультимедийный онлайн сражения на "Стад де Франс".

Франция – Португалия

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Как подходят к матчу

В стартовом поединке нового сезона Лиги наций Франция минимально переиграла Швецию – 1:0, а затем на "Стад-де-Франс" со счетом 4:2 уложила на лопатки соперника по финалу ЧМ-2018 Хорватию.

/ Фото: AFP

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А накануне в товарищеском матче разгромила Украину 7:1. Однако победа над "сине-желтыми" не дает полной оценки силы французов, ведь команда Шевченко была серьезно ослаблена травмами и коронавирусом.

Победитель Лиги наций УЕФА-2018/19 Португалия сейчас лидирует в группе А3. Они начали второй сезон турнира с разгрома хорватов (4:1), после чего со счетом 2:0 переиграли на выезде шведов.

Криштиану Роналду первый матч пропустил, зато отметился дублем в Скандинавии, забив 100-й и 101-й голы за сборную. А накануне Португалия сыграла в "сухую" ничью с Испанией – 0:0.

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Серьезных кадровых потерь у команд нет. Разве что из-за коронавируса лагерь португальцев покинул вратарь Антони Лопеш, и старте теперь на 99% выйдет Руи Патрисиу. А французы потеряли Лео Дюбуа, которого должен заменить Бенжамен Павар.

Как играли между собой

Команды провели между собой 25 матчей. В личных встречах у Франции заметный перевес – 18 побед, 1 ничья и 6 поражения. До чемпионата Европы-2016 французы обыграли португальцев десять раз подряд. Но последний поединок сложился не в пользу команды Дидье Дешама. В финале Евро на "Стад-де-Франс" они уступили в овертайме 0:1.

Кстати, лидер "избранных" Криштиану Роналду еще не забивал Франции – ни одного мяча в трех матчах.

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Интересные цифры

Франция не проигрывает уже 10 матчей подряд. А после чемпионата мира-2018 команда Дидье Дешама отдала только 2 встречи из 20. "Ле бле" уложили на лопатки лишь Нидерланды (2:0) и Турция (2:0). А вот Португалия после ЧМ-2018 уступила лишь раз – Украине со счетом 1:2. При этом "Селессау" 6 из 19 матчей свели вничью.

Последнее домашнее поражение Франции произошло в марте 2018-го, когда они не смогли удержать Колумбию 2:3 в товарищеском матче. Также отметим, что Франция забила 12 голов в трех матчах в 2020 году, Португалия – 6.

Сравнение составов Франции и Португалии

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Все 25 игроков готовы. Финал прошлого Евро? Это было давно, ничего не изменить. Приятно оживить в памяти радостные эмоции, когда мы побеждали. Но вспоминать поражения? Что касается финала четырехлетней давности, то поздравляем португальцев, они чемпионы Европы. Но мы извлекли пользу, и все знают, что было дальше. Это просто новая встреча. Интересная игра между двумя топ-командами Европы, если не мира".

Дидье Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш: "Знаем, что нам противостоит команда, с которой очень трудно играть. Но мы выйдем на поле с пониманием, что у нас есть козыри и что мы можем победить. Для этого нам понадобится показать свой лучший футбол на всех участках поля. Легко сборной Португалии не будет. Но не будет легко и сборной Франции".

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Что думают букмекеры

Аналитики не особо уверены в победителе этой встречи. Но небольшим фаворитом все-таки считается Франция. Коэффициент на ее победу – 2.35, на ничью – 3.00, на успех Португалии – 3.10.

Смотрите, как Португалия переиграла Швецию

Все подробности в спецтеме Лига наций

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