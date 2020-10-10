Роналду показал "золотые" бутсы, в которых будет мстить за Украину

На матч против чемпионов мира 11 октября звездный форвард португальцев выйдет в особенной обуви

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал особенные бутсы, в которых выйдет на матч Лиги наций против Франции в Сен-Дени 11 октября. "Мстить" за Украину, получившую на днях от французов 1:7, Криш будет в обуви с золотой надписью "CR100".

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Эти бутсы для Криштиану Роналду, у которого накануне "обчистили" дом, изготовили по случаю покорения знаковой отметки – 100 голов за национальную команду. Напомним, 8 сентября в матче Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча, принеся Португалии победу (2:0) и доведя счет своих голов за страну до 101.

Больше на уровне сборных забил только иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. В его активе 109 мячей. Но Роналду вряд ли позволит себе повесить бутсы на гвоздь, не обставив иранца.

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Фото – Instagram Роналду

Ранее мы писали, чтоРоналду поругался с руководством "Ювентуса". После обнаружения зараженных коронавирусом в туринском клубе всю команду на несколько дней закрыли в клубном отеле, но звездный нападающий не захотел сидеть взаперти и отправился домой.

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Добавим, что уже вскоре Криштиану с "Ювентусом" должен приехать в Киев на матч Лиги чемпионов с "Динамо". Поединок пройдет 20 октября. Как мы писали ранее, Роналду любит украинских женщин, а его ненавидят украинские мужчины.

Смотрите, как забивает Роналду

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