Форвард сборной Катара установил необычный рекорд. Такое не смогут повторить ни Роналду, ни Месси

24-летний нападающий Алмоэз Али стал первым игроком, который отличился в чемпионатах трех разных континентов – Кубке Азии, Кубке Америки и Золотом кубке КОНКАКАФ

Повторить достижение Алмоэза Али будет невероятно сложно

Сборные Катара и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (3:3). А один из голов в составе катарцев забил Алмоэз Али.

24-летний форвард стал первым игроком, забившим хотя бы по одному голу в Кубке Азии, Кубке Америки и Золотом кубке КОНКАКАФ.

Такое достижение стало возможным, так как сборная Катара впервые была приглашена для участия в турнире, который проходит сейчас в США. Ранее катарцы были приглашены для участия в Кубке Америки в 2019 году.

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Американские федерации приглашали хозяев ЧМ-2022, поскольку им не хватает парного количества команд для формирования групп. Естественно, что топ-сборные, как Португалия или Аргентина, не будут выступать в чемпионатах других континентов.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду сыграл на пяти чемпионатах Европы. Это рекорд! Лидер сборной Португалии дебютировал на Евро в 2004 году, когда дошел со сборной до финала, и с тех пор не пропускает турнир.

А еще Криштиану догнал лучшего бомбардира в истории сборных. Роналду сравнялся с иранцем Али Даеи в рейтинге лучших бомбардиров в составе национальных сборных. У обоих по 109 голов.