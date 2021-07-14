Форвард збірної Катару встановив незвичайний рекорд. Таке не зможуть повторити ні Роналду, ні Мессі

24-річний нападник Алмоез Алі став першим гравцем, який відзначився в чемпіонатах трьох різних континентів – Кубку Азії, Кубку Америки і Золотому кубку КОНКАКАФ

Повторити досягнення Алмоеза Алы буде неймовірно важко

Збірні Катару і Панами зіграли внічию в матчі Золотого кубка КОНКАКАФ (3:3). А один з голів у складі катарців забив Алмоез Алі.

24-річний форвард став першим гравцем, який забив хоча б по одному голу в Кубку Азії, Кубку Америки і Золотому кубку КОНКАКАФ.

Таке досягнення стало можливим, так як збірна Катару вперше була запрошена для участі в турнірі, який проходить зараз в США. Раніше катарці були запрошені для участі в Кубку Америки в 2019 році.

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Американські федерації запрошували господарів ЧС-2022, оскільки їм не вистачає парного кількості команд для формування груп. Природно, що топ-збірні, як Португалія чи Аргентина, не виступатимуть в чемпіонатах інших континентів.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Це рекорд! Лідер збірної Португалії дебютував на Євро в 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і з тих пір не пропускає турнір.

А ще Кріштіану наздогнав кращого бомбардира в історії збірних. Роналду зрівнявся з іранцем Алі Даеї в рейтингу кращих бомбардирів в складі національних збірних. У обох по 109 голів.