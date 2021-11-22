Это кусок моей работы: Шевченко присвоил себе заслугу выхода Украины в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022 и решил присвоить немного славы Александра Петракова

Шевченко и Петраков / Фото: REUTERS

Национальная команда начинала квалификацию под руководством Шевы, но в трех стартовых матчах одержала три ничьих.

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Затем в августе Шевченко ушел из команды, а на его место пришел Александр Петраков. Под его руководством сборная Украины трижды сыграла вничью и дважды выиграла, чего хватило для второго места в группе.

Кстати, сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на ЧМ-2022.

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

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"Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. С некоторыми созванивались. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой", – Цитирует Шеву Tribuna.com.

Напомним, вчера Шевченко дебютировал на посту главного тренера Дженоа, но проиграл первый матч Роме Жозе Моуринью.

Ранее мы писали, что Шева пытался подкупить Моуринью перед матчем. Сделал тренеру Ромы подарок. Новый главный тренер Дженоа перед дебютом в Серии А подарил Жозе Моуринью бутылку красного вина, но это не помогло команде Шевченко.