22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це шматок моєї роботи: Шевченко присвоїв собі заслугу виходу України в плей-офф ЧС-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 16:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко привітав збірну України з виходом у плей-офф відбору на ЧС-2022 та вирішив присвоїти трохи слави Олександра Петракова
Шевченко і Петраков
Шевченко і Петраков / Фото: REUTERS

Національна команда розпочинала кваліфікацію під керівництвом Шеви, але у трьох стартових матчах здобула три нічиїх.

Читайте також: Шевченко з георгіївською стрічкою: зрада перед дебютом в Італії

Реклама

Потім у серпні Шевченко пішов із команди, а на його місце прийшов Олександр Петраков. Під його керівництвом збірна України тричі зіграла внічию та двічі виграла, чого вистачило для другого місця у групі.

До речі, збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022.

Шевченко і Петраков
Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

Реклама

"Вітаю команду. Зробив пост перед матчем, привітав хлопців після. З деякими зідзвонювалися. Дуже радий. Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене і мого штабу збірна завжди буде рідною командою", – цитує Шеву Tribuna.com.

Нагадаємо, вчора Шевченко дебютував на посаді головного тренера Дженоа, але програв перший матч Ромі Жозе Моурінью.

Раніше ми писали, що Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок. Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Понеділок, 22 листопада
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти