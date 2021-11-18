"Это были депутаты, известные личности": жена футболиста Шахтера о своих ухажерах

Дарья Савина, жена защитника Шахтера Валерия Бондаря, ответила всем критикам, которые называют ее "охотницей за богатыми футболистами".

Ранее мы писали, что Савина посоветовала Владиславу Супряге покинуть Динамо.

"Мне люди говорят: "Нашла себе футболистов, потому что у них есть деньги". В наше время деньги есть не только у футболистов. Деньги есть и у блоггеров, и у людей, которые занимаются криптовалютой.

Конечно, было очень много, я не буду говорить предложений, ухажеров, которые хотели бы состоять со мной в отношениях. Это были и депутаты, известные личности. Имена говорить не буду, потому что все-таки люди серьезные.

Но реально у меня не лежала к этому душа, я не видела себя с мужчиной, который реально гораздо старше. В моем понимании лет 15 — это гораздо старше. От 32-х и выше. Юристы тоже, 27, 28 лет", — заявила Савина в эфире YouTube-канала SportArena.