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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Ему надо уйти из Динамо! Жена футболиста Шахтера о своем бывшем

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 ноября, 15:04
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Супруга "горняка" Валерия Бондаря Даша Савина считает, что Динамо как команда не подходит ее бывшему парню Владиславу Супряге
Владислав Супряга и Даша Савина
Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

Дарья Савина, жена защитника Шахтера Валерия Бондаря, советует своему бывшему парню – форварду Динамо Владиславу Супряге – покинуть столичную команду ради развития карьеры.

"Влада не признавали в Динамо. Когда был Хацкевич, он его абсолютно не признавал в команде. И это реально был ужаснейший период, когда человек реально рыдал ночами. Он просто хотел играть, больше он не хотел ничего. Я его выталкивала на тренировки – дополнительно, не только на базе. Я не давала ему сломаться", – рассказала Даша Савина ресурсу Sport Arena.

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"Лично я по сей день считаю, что Динамо – не команда Влада. Технически, ментально, в плане коллектива. Он сможет себя раскрыть в других командах, неоднократно это показывал в Днепре-1, где был лучшим бомбардиром тогда".

"Он в состоянии себя раскрыть где-то в Европе, в Италии. Но чтобы переходить в Европу, нужно у себя в стране выйти на стабильный уровень. В УПЛ ему подойдет Днепр-1 или Заря", – сказала Даша Савина.

Даша Савина
Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, Даша Савина рассталась с Владиславом Супрягой в 2020 году. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – говорила тогда журналистка.

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Летом 2021-го Даша Савина вышла замуж за защитника Шахтера Валерия Бондаря – бывшего партнера Супряги по молодежной сборной Украины, выигравшей ЧМ-2019.

Валерий Бондарь и Даша Савина на своей свадьбе
Валерий Бондарь и Даша Савина на своей свадьбе / Фото: Instagram

Валерий Бондарь и Даша Савина
Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото: Instagram

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Валерий Бондарь и Даша Савина
Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото: Instagram

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О
1
Шахтер
14
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35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
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