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Джорджина неосторожно выдала будущее Роналду на съемках фильма и блеснула в церкви

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 10:05
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Подруга звездного португальского футболиста сообщила, что Криштиану остается в Ювентусе еще на один сезон, как и положено по его контракту

В последние недели появилось много слухов о том, где продолжит свою карьеру 36-летний Криштиану Роналду. На днях Жозе Моуринью пригласил соотечественника в Рому, хотя у того еще год действует контракт с Ювентусом. Некоторые СМИ сватали парня то назад в МЮ, а то и в родной Спортинг. Ответ же несколько неожиданно выдала возлюбленная футболиста – Джорджина Родригес.

Ранее невеста Роналду примерила горячий купальник в цветах Юве.

В эти дни сексуальная девушка снимается в документальном сериале Netflix в Испании. Местные журналисты подловили ее и спросили о будущем Криштиану. "Он остается в Ювентусе", – ответила Джорджина.

На своей страничке в Instagram Родригес опубликовала фотографию из церкви, в которой с радостным видом поблагодарила Бога:

"Столько молитв у твоих ног, столько желаний и слез. Сегодня, наконец, я снова встречаюсь с тобой. Спасибо, что освещаешь мой путь и всегда сопровождаешь меня".

Недавно Роналду улетел с любовью на самолете с кроватью.

Смотрите, как Джорджина и Криштиану играли с детьми:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram
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