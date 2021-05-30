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Джорджина необережно видала майбутнє Роналду на зйомках фільму

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 10:05
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Подруга зіркового португальського футболіста повідомила, що Кріштіану залишається в Ювентусі ще на один сезон, як і належить за його контрактом

В останні тижні з'явилося багато чуток про те, де продовжить свою кар'єру 36-річний Кріштіану Роналду. Днями Жозе Моурінью запросив співвітчизника в Рому, хоча у того ще рік діє контракт з Ювентусом. Деякі ЗМІ сватали хлопця то назад в МЮ, а то в рідній Спортинг. Відповідь же дещо несподівано видала кохана футболіста – Джорджина Родрігес.

Раніше наречена Роналду приміряла гарячий купальник в кольорах Юве.

У ці дні сексуальна дівчина знімається в документальному серіалі Netflix в Іспанії. Місцеві журналісти підловили її і запитали про майбутнє Кріштіану. "Він залишається в Ювентусі", – відповіла Джорджина.

На своїй сторінці в Instagram Родрігес опублікувала фотографію з церкви, в якій з радісним виглядом подякувала Богові:

"Стільки молитов біля твоїх ніг, стільки бажань і сліз. Сьогодні, нарешті, я знову зустрічаюся з тобою. Дякую, що висвітлюєш мій шлях і завжди супроводжуєш мене".

Нещодавно Роналду полетів з любов'ю на літаку з ліжком.

Дивіться, як Джорджина і Кріштіану грали з дітьми:

Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram
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