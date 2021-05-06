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Роналду полетів з любов'ю на літаку з ліжком

6 травня, 19:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зірковий португальський футболіст Ювентуса відправився зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес в подорож на особистому лайнері з незвичайним антуражем

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Поки національні чемпіонати в Європі взяли паузу на час єврокубкових матчів, Кріштіану Роналду знайшов можливість для романтичної подорожі. 36-річний форвард Ювентуса запросив Джорджину Родрігес відправитися в вояж на власному літаку. Правда, куди саме, поки що невідомо.

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Днями наречена Роналду приміряла гарячий купальник у кольорах Юве.

"Моменти кохання", – підписав хлопець фотографію з нареченою з салону шикарного транспортного засобу, яку розмістив на своїй сторінці в Instagram.

А ось Джорджина у себе на сторінці показала відразу два кадри: той же, що і коханий, і інший. На ньому видно, що крісла розкладаються і перетворюються в довге ліжко. Гарно жити не заборониш.

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Відпочинок у парочки буде зовсім невеликий, адже вже в неділю Ювентус битиметься з Міланом за місце в ТОП-4 італійської Серії А. Але про партнерів Кріштіану не забуває, вставляючи веселі кадри навіть з тренувань.

Нещодавно Роналду подарував нареченій віллу за мільйони, але жити там вони не збираються.

Дивіться сюжет до дня народження Кріштіану:

Відео: Сьогодні
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