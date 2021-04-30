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Сексуальная зебра: невеста Роналду примерила горячий купальник в цветах Юве

30 апреля, 10:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Джорджина Родригес порадовала подписчиков горячим фото в купальнике. Девушка примерила одежду в цветах Ювентуса и вызвала восторг у фанатов

/ Фото: Instagram

Невеста нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес предстала перед своими фанатами в откровенном наряде. Девушка сфотографировалась в купальнике с раскраской зебры и опубликовала горячий снимок в Instagram.

Кстати, зебра является символом туринского клуба, поэтому можно сказать, что красотка таким образом поддержала команду своего возлюбленного.

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