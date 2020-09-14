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Два пенальти Варди вывели "Лестер" в лидеры Премьер-лиги: обзор матча с "Вест Бромвичем"

14 сентября, 09:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лисы" забили хозяевам три мяча и делят первой место с лондонским "Арсеналом"

В воскресенье состоялись еще два поединка Премьер-лиги. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 1-го тура чемпионата Англии. Интересно, что оба вчерашних матча завершились победами гостей, причем – "сухими".

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Как мы сообщали, "Тоттенхэм" уступил дома "Эвертону", а с Моуринью случилось небывалое. Также не повезло на своем поле "Вест Бромвичу", который пал под атаками "Лестера" во втором тайме. На 57-й минуте бельгийский защитник Тимоти Кастань откликнулся на фланговый навес и ударом головой вывел "лис" вперед. А затем дважды рефери Энтони Тейлор назначал 11-метровые в ворота хозяев, и оба раза форвард сборной Англии Джейми Варди их в одном стиле уверенно реализовывал – 3:0. Смотрите обзор встречи.

Этот успех позволил "Лестеру" разместиться на первом месте, которое он делит с "Арсеналом": команды имеют одинаковую разность мячей. Читайте также о том, что Ярмоленко не спас как "Вест Хэм" от поражения "Ньюкаслу".

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Вспомним, как Варди с "Лестером" громил "Арсенал" в Премьер-лиге:

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Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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футбол чемпионат Англии пенальти Вест Бромвич Лестер Джейми Варди
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