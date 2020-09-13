С Моуринью случилось небывалое: обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон"

В воскресенье, в рамках стартового тура чемпионата Англии, случилось небывалое. Знаменитый Жозе Моуринью впервые в своей тренерской карьере проиграл дебютный матч сезона. "Тоттенхэм", возглавляемый 57-летним португальцем, уступил дома "Эвертону" 0:1.
Единственный гол в пользу гостей, руководимых Карло Анчелотти, был забит на 55-й минуте матча, когда Лука Динь выполнил подачу со штрафного, а Доминик Калверт-Льюин головой отправил мяч в ворота "шпор".
Отметим, что до этой неудачи беспроигрышная серия команд Жозе Моуринью в стартовых матчах сезонов насчитывала 18 поединков, из которых 11 были победными, 7 ничейными.
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон" (0:1)
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Как мы писали ранее, в первом туре АПЛ "Ливерпуль" едва дожал "Лидс" 4:3. Героем встречи стал Мохамед Салах, записавший на свой счет хет-трик.
При этом Андрей Ярмоленко неудачно стартовал в новом чемпионате Англии. Его "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Ньюкаслу" 0:2, а украинец получил желтую карточку.
Смотрите, как Моуринью и Тоттенхэм вылетали из Лиги чемпионов
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