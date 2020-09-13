Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

С Моуринью случилось небывалое: обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон"

13 сентября, 23:32

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый португальский тренер впервые в своей карьере проиграл стартовый поединок сезона

В воскресенье, в рамках стартового тура чемпионата Англии, случилось небывалое. Знаменитый Жозе Моуринью впервые в своей тренерской карьере проиграл дебютный матч сезона. "Тоттенхэм", возглавляемый 57-летним португальцем, уступил дома "Эвертону" 0:1.

Реклама

Единственный гол в пользу гостей, руководимых Карло Анчелотти, был забит на 55-й минуте матча, когда Лука Динь выполнил подачу со штрафного, а Доминик Калверт-Льюин головой отправил мяч в ворота "шпор".

Отметим, что до этой неудачи беспроигрышная серия команд Жозе Моуринью в стартовых матчах сезонов насчитывала 18 поединков, из которых 11 были победными, 7 ничейными.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон" (0:1)

Реклама

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Реклама

Читайте также: Над Зинченко издеваются в "МанСити": прозвучали откровения украинца

Как мы писали ранее, в первом туре АПЛ "Ливерпуль" едва дожал "Лидс" 4:3. Героем встречи стал Мохамед Салах, записавший на свой счет хет-трик.

При этом Андрей Ярмоленко неудачно стартовал в новом чемпионате Англии. Его "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Ньюкаслу" 0:2, а украинец получил желтую карточку.

Смотрите, как Моуринью и Тоттенхэм вылетали из Лиги чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм Эвертон

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять