Думал, он меня сегодня выручит: Петраков оценил игру блудного сына сборной Украины

Сегодня сборная Украины сыграла вничью с Болгарией в товарищеском матче в Одессе. Помимо Руслана Малиновского, в состав команды вернулся еще один известный футболист – Денис Гармаш

Петраков оценил игру Гармаша / Фото: УАФ

Александр Петраков выпустил Гермаша на поле на 78-й минуте, когда нужно было спасать поединок. А спустя минуту наша команда забила!

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Правда, отличился не Гармаш, а Тарас Степаненко, вышедший на замену в перерыве. Видео голов и обзор матча Украина – Болгария есть на нашем сайте.

"Я доволен игрой Гармаша. В команде его приняли хорошо, он опытный игрок, еще поиграет за национальную сборную, поможет еще. Думал, он меня сегодня выручит. Может, дальше поможет мне. Я доволен им и другими игроками, у меня нет к ним никаких вопросов", – с улыбкой на лице сказал Петраков на пресс-конференции.

Денис Гармаш был вызван в сборную Украины впервые за 4 года. В предыдущий раз динамовец играл за сборную еще в 2017 году.

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Денис Гармаш стал в Динамо нападающим / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Возвращению Дениса в национальную команду способствовало успешная игра в Динамо. В отсутствие забивного форварда Мирча Луческу использует полузащитника на острие атаки, и он его не подводит. В текущем сезоне Гармаш уже забил шесть мячей. Больше только у Виктора Цыганкова.

Смотрите, как Гармаш оформил дубль: