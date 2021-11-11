Будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира: Петраков доволен ничьей в Одессе

Украина и Болгария разошлись миром 1:1, хотя украинцы забили четыре мяча, но три из них отменил арбитр из-за офсайдов.
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"Я очень доволен игрой, игроками. У меня нет претензий. То что забили мяч, такое случается в футболе. Мы поговорили с Тымчиком, я ему подсказал. Это называется опыт, который к нему придет в будущем.
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Не хватило технического мастерства. Я на слово "удача" никогда не сетую. Удачу нужно заслужить, я его не заслужил. Возможно, заслужу с Боснией. Я буду счастливым человеком.
Я сказал ребятам, будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира", – рассказал Петраков во время пресс-конференции.
Также главный тренер огласил расписание команды перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября.
"Завтра в 11 вылетаем в Киев. Едем в отель, вечером у нас тренировка двумя группами. 13-го мы тренируемся вечером на "Олимпийском". 14-го будем тренироваться на НСК и в 18 вылетаем в Сараево.
Сегодня ночуем в Одессе. Предигровая тренировка будет в Зенице, там ехать 45 минут", – добавил коуч.