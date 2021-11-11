Будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира: Петраков доволен ничьей в Одессе

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью своей команды в товарищеском поединке против Болгарии

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Украина и Болгария разошлись миром 1:1, хотя украинцы забили четыре мяча, но три из них отменил арбитр из-за офсайдов.

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"Я очень доволен игрой, игроками. У меня нет претензий. То что забили мяч, такое случается в футболе. Мы поговорили с Тымчиком, я ему подсказал. Это называется опыт, который к нему придет в будущем.

Не хватило технического мастерства. Я на слово "удача" никогда не сетую. Удачу нужно заслужить, я его не заслужил. Возможно, заслужу с Боснией. Я буду счастливым человеком. Я сказал ребятам, будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира", – рассказал Петраков во время пресс-конференции.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Также главный тренер огласил расписание команды перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября.

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