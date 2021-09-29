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Динамо разбомбило Баварию! Старшим есть чему поучится у молодежи

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 сентября, 18:59
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Молодежная команда киевского Динамо разгромила на выезде мюнхенскую Баварию в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Это вторая разгромная победа "бело-синих"
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Юноши Динамо удачно стартовали в Юношеской лиге УЕФА, победив в стартовом матче португальскую Бенфику со счетом 4:0. Сегодня в поединке с Баварией подопечные Игоря Костюка подтвердили, что успех "бело-синих" был не случайным.

В конце первого тайма сенегальский легионер Динамо Самба Диалло открыл счет в поединке, головой замкнув передачу Царенко.

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Второй тайм киевляне контролировали ход поединка, словно играли у себя дома.

На 57 минуте матча, Диалло выполнил сольный проход по левому флангу и точно пробил в дальний угол от вратаря мюнхенце – 2:0.

Спустя две минуты юные динамовцы довели счет до разгромного: Назар Волошин в одно касание замкнул подачу Царенко.

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На этом подопечные Игоря Костюка не остановились и за пять минут до окончания поединка довели свое преимущество до четырех мячей: победную точку поставил Скрипник, который вышел на замену во втором тайме.

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Бавария U-19 – Динамо Киев U-19 – 0:4

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Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

Бавария U-19: Хюльсманн – Херольд, Янитцек, Лоуренс, Салихамиджич (Ибрагимович, 58) – Павлович, Денк (Вениг, 58), Ваннер – Кабадайи, Копадо (Мамедова, 70), Саньянг.

Динамо Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко (Слесарь, 86), Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 76) – Диалло (Малыш, 73), Попов (Горбач, 76), Волошин (Мельниченко, 86)

Напомним, что сегодня в 22:00, сыграют первые команды Баварии и Динамо.

За онлайн-трансляцией Бавария – Динамо следите на нашем сайте.

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