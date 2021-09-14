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Мальме --
Ювентус --
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Вольфсбург --
14 сентября 22:00
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Бешикташ --
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15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
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ПСЖ --
15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
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Мариуполь --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Португальская Боль: Динамо – Бенфика – 4:0

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 18:06
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С убедительной победы начала команда киевского Динамо свой путь в Юношеской Лиге чемпионов
Динамо стартовало с победы в Юношеской Лиге чемпионов
Динамо стартовало с победы в Юношеской Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо разгромило лиссабонскую Бенфику со счетом 4:0 в матче Юношеской Лиги чемпионов.

Юные динамовцы открыли счет в поединке уже на 9-й минуте, отличился защитник киевлян Антон Боль.

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А во втором тайме киевляне довели счет до неприличного. Голы на свой счет записали Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.

Юношеская Лига УЕФА. 1-й тур

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

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Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пен), Волошин, 79, Диалло, 80

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

Киевское Динамо возглавило турнирную таблицу в группе Е. Во втором матче группы Барселона после первого тайма ведет 1:0 в матче с Баварией.

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Напомним, что поединок 1-го тура Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится сегодня,14-го сентября. Начало встречи в 22:00. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча.

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Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
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Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
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3:12
5
15
Мариуполь
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4
16
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