22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Динамо потеряло лидера накануне матча за Суперкубок Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 сентября, 11:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Напряженный игровой график чемпиона Украина уже сказывается на кадровом потенциале команды – из-за травмы поединок за Суперкубок может пропустить Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины. Накануне поединка за престижный трофей у главного тренер киевлян Мирчи Луческу появились серьезные кадровые проблемы. По данным Meta-ratings.com.ua, участие в матче лидера "бело-синих" Николая Шапаренко под большим вопросом.

Читайте также: Динамо и Шахтер побеждают: результаты 8-го тура чемпионата Украины

Реклама

Как стало известно источнику, после поединка Лиги чемпионов против Бенфики, 22-летний полузащитник Динамо почувствовал боли в ноге. Чтобы не усугублять травму, Мирча Луческу поберег футболиста и в матче против Александрии Шапаренко не принимал участие.

Шапаренко
Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Врачи команды стараются восстановить ведущего игрока "бело-синих" к ближайшей среде, но пока неизвестно сможет ли он принять участие в матче за Суперкубок Украины.

Реклама

Напомним, что в субботу, 18 сентября, киевское Динамо на последних секундах матча, с помощью VAR, победило Александрию со счетом 1:0.

Динамо vs Александрия
Динамо vs Александрия / Фото: официальный сайт УПЛ

Ранее мы сообщали, что венесуэльский форвард Динамо Эрик Рамирес инфицирован коронавирусом и также не примет участие в ближайших матчах.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матч

Шахтер

22 сент

21:00

Динамо

П1

2,6

X

3,5

П2

2,6
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Александрия
8
8:6
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металлист 1925
7
6:12
6
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Суббота, 18 сентября
0:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
1:0
Видео О матче
1:0
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять