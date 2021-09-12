11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 19:30 Видео
Шахтер 2
Днепр-1 0
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Коронавирус против Луческу: Динамо потеряло форварда за 55 миллионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 сентября, 00:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подтвердились подозрения на COVID у венесуэльского нападающего киевлян Эрика Рамиреса
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес / Фото: Instagram

"Два дня назад, перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Парагваем 1:2, я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже поправляюсь, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в свою команду и продолжу работать", – заявил Рамирес.

Слова 22-летнего форварда сборной Венесуэлы и киевского Динамо приводит Tribuna.

Реклама

Ранее мы писали, что Рамирес не вернулся в расположение киевского клуба из лагеря венесуэльской сборной – его изолировали после появления симптомов заболевания.

Эрик Рамирес
Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Теперь очевидно, что новичок Динамо, купленный летом у словацкого клуба ДАК за 1,75 млн евро (55 млн грн), не поможет команде Мирчи Луческу в стартовом матче Лиги чемпионов против Бенфики 14 сентября на НСК "Олимпийский".

Реклама

Новичок киевлян Эрик Рамирес
Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 11 сентября, без Рамиреса Динамо в УПЛ обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0.

Реклама

Отметим, что в августе Рамирес забил дебютный гол за киевлян в матче с Минаем (2:0), также на его счету есть результативная передача.

При этом сообщалось, что Рамиреса принялся активно знакомить с прелестями ночной жизни в Киеве Жерсон Родригес, что стало одной из причин ссылки последнего в аренду во французский Труа.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять