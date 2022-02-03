Дебют Усика в футболе откладывается: в дело вмешалась небесная канцелярия

Из-за неблагоприятных погодных условий матч-открытие турнира Winter Cup 2022 между Полесьем и Вересом перенесен на пятницу

Александр Усик сыграет за Полесье / Фото: Instagram

Сегодня в Турции должен был состоятся дебют прославленного украинского боксера Александра Усика в профессиональном футболе.

Однако неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы в планы организаторов Winter Cup 2022, сообщает footballua.tv. Таким образом матч между Полесьем и Вересом, который должен был состояться сегодня, перенесен на пятницу, 4 февраля.

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Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Также завтра состоится поединок между Металлистом и Черноморцем.

Добавим, что директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин намекнул, на какой позиции Усик точно не сыграет. Тренер Полесья Юрий Калитвинцев не поставит Александра в ворота своей команды, поскольку чемпион мира в супертяжелом весе не привык пропускать.

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Усик готовится к дебюту в футбольном матче / Фото: Instagram

Кстати, дата реванша Усика с Джошуа также постоянно переносится. Ранее заявлялось, что суперпоединок должен был состоятся в апреле этого года, но скорее всего бой произойдет в июне.