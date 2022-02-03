"В ворота Усика не поставят – не привык пропускать". Как усилит Полесье чемпион мира по боксу

Поскольку дата реванша с Дшошуа отодвинулась на лето, Александр Усик переключился футбол. На турнире Winter Cup в Турции украинский чемпион мира в супертяжелом весе сыграет за житомирскую команду Полесье.
Директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин уверен, что боксерские навыки помогут Александру на футбольном поле.
"Он в детстве занимался футболом и в бокс пришел с достаточно неплохой координацией. Во время тренировочных лагерей мы используем некоторые элементы упражнений, направленных на развитие координационных движений, присущих футболу. Без них и в боксе никуда.
Так что во время тренировок с Полесьем трудностей у Александра не возникает. Ноги у него тоже хорошо работают. Так что нет никаких проблем.
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- Если не ошибаюсь, в юношеской команде Таврии Усик играл крайнего полузащитника?
- Да, в полузащите. На левом фланге.
- В ворота его вряд ли поставят?
- Точно не поставят. Он не привык пропускать (смеется)", – рассказал Лапин в интервью Fanday.
Напомним, что сегодня, 3 февраля, на турнире Winter Cup в Турции Александр Усик дебютирует в футболке Полесья в матче против команды Верес.