Дебют Усика у футболі відкладається: у справу втрутилася небесна канцелярія

Через несприятливі погодні умови матч-відкриття турніру Winter Cup 2022 між Поліссям і Вересом перенесено на п'ятницю

Олександр Усик зіграє за Полісся / Фото: Instagram

Сьогодні в Туреччині мав відбутися дебют уславленого українського боксера Олександра Усика у професійному футболі.

Проте несприятливі погодні умови внесли свої корективи до планів організаторів Winter Cup 2022, повідомляє footballua.tv. Таким чином матч між Поліссям та Вересом, який мав відбутися сьогодні, перенесено на п'ятницю, 4 лютого.

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Стартовий свисток пролунає о 15.00. Також завтра відбудеться поєдинок між Металістом та Чорноморцем.

Додамо, що директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін натякнув, на якій позиції Усик точно не зіграє. Тренер Полісся Юрій Калитвинцев не поставить Олександра у ворота своєї команди, оскільки чемпіон світу у надважкій вазі не звик пропускати.

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Усик готується до дебюту у футбольному матчі / Фото: Instagram

До речі, дата реваншу Усика з Джошуа також постійно переноситься. Раніше заявлялося, що суперпоєдинок мав відбутися у квітні цього року, але найімовірніше бій відбудеться у червні.